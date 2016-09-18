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الجيش الإسرئيلي يعتقل فتاة فلسطينية شمالي الضفة الغربية بزعم حيازتها سكيناً

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الجيش الإسرئيلي يعتقل فتاة فلسطينية شمالي الضفة الغربية بزعم حيازتها سكيناً الجيش الإسرئيلي يعتقل فتاة فلسطينية شمالي الضفة الغربية بزعم حيازتها سكيناً

ارشيفية

اعتقلت قوة من الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتاة فلسطينية بزعم حيازتها سكينًا، شمالي الضفة الغربية.

وقالت القناة العاشرة من التلفزيون العبري: “اعتقلت قوة من الجيش الإسرائيلي فتاة فلسطينية، قرب مستوطنة ايتمال شمالي الضفة الغربية”، بزعم حيازتها سكينًا، وأشارت القناة أن الفتاة نقلت للتحقيق على هذه الخلفية.

وخلال الساعات الـ 36 الماضية، زعم الجيش الإسرائيلي وقوع عدة محاولات لتنفيذ عمليات طعن ودهس قتل فيها 3 فلسطينيين وأردني.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرئيلي اعتقال 6 فلسطينين في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بحسب بيان وصل الأناضول نسخة منه.

وتشهد الضفة الغربية اعتقالات شبه يومية حيث بلغ عدد المعتقلين نحو سبعة آلاف فلسطيني، بحسب إحصائيات رسمية.

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