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مسئول عسكرى سورى: الضربة الأمريكية ضد الجيش مخططة ومدروسة

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مسئول عسكرى سورى: الضربة الأمريكية ضد الجيش مخططة ومدروسة مسئول عسكرى سورى: الضربة الأمريكية ضد الجيش مخططة ومدروسة

>موسكو (أ ش أ)

أكد رئيس فرع الإعلام فى الإدارة السياسية بالجيش السورى العميد سمير سليمان اليوم الأحد، أن الضربة التى شنتها الطائرات الأمريكية على مواقع الجيش السورى فى دير الزور كانت مخططة ومدروسة وسبقها استطلاع أمريكى قبل أيام وبشكل دقيق لمواقع الجيش السورى.

وأكد سليمان- فى تصريح خاص لـوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن هذا يدل على أن الولايات المتحدة استهدفت بشكل مخطط مواقع الجيش السورى بهدف التمهيد النارى الجوى المسبق لتنظيم داعش الإرهابى حتى يتمكن من تحقيق التقدم على نقاط الجيش السورى.

وأضاف سليمان أن عدد الطائرات الأمريكية بلغ أربع طائرات مقاتلة وحماية وقاذفة قدمت من جهة العراق علما بأن عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى كانت على مسافة قريبة جدا من مواقع الجيش السورى إلا أن الطائرات لم تستهدف التنظيم الإرهابى كما أن تنظيم "داعش" لم يطلق النار باتجاه الطائرات الأمريكية ما يدل على وجود تنسيق مسبق بين "داعش" والطيران الأمريكى.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أكدت أمس السبت، أن طائرات أمريكية قصفت موقعا للجيش فى جبل ثردة بمحيط مطار دير الزور، مشيرة إلى وقوع خسائر فى الأرواح والعتاد.

وأضافت القيادة أن طيران التحالف الأمريكى أقدم عند الساعة الخامسة مساء أمس على قصف أحد المواقع العسكرية للجيش العربى السورى فى جبل ثردة فى محيط مطار دير الزور العسكرى ".

 

وأشار البيان إلى أن "هذا العمل يعد اعتداء خطيرا وسافرا ضد الجمهورية السورية وجيشها ودليلا قاطعا على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لتنظيم "داعش" الإرهابى وغيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى، ويفضح زيف ادعاءاتهم فى محاربة الإرهاب ".

من جهته أكد فيتالى تشوركين، المندوب الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة أن الغارات التى شنها التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة تمثل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار فى سوريا .

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن تشوركين رجح- فى حديث للصحفيين عقب الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث الضربة الأمريكية لمواقع سورية- أن تكون غارة الطيران الأمريكى على مواقع الجيش السورى متعمدة، ومسبقة التخطيط .

وعن التعنت الأمريكى ورفض الإفصاح عن بنود الاتفاق الذى خلص إليه وزيرا الخارجية الروسى سيرجى لافروف وجون كيرى لوقف إطلاق النار فى سوريا، قال تشوركين "تعتزم روسيا والولايات المتحدة بذل جهود مشتركة تشمل إجراءات خاصة فى حلب بما يخدم تطبيع الوضع فى سوريا".

وكانت مصادر عسكرية روسية وسورية قد أكدت أن مقاتلات أمريكية قصفت مواقع للجيش السورى فى دير الزور، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى فى صفوفه، ومكن"داعش" من السيطرة على جبل ثردة بمحيط مطار المدينة.


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