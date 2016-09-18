سيارة مسروقة بجوار الساحة الشعبية بأشمون تثير الذعر بين الأهالى

سادت حالة من الذعر بين أهالى مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك عقب العثور على سيارة بجوار الساحة الشعبية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون من "ه . ع . ع".. بوجود سيارة متروكة بجوار الساحة الشعبية بمدينة أشمون دائرة المركز، وانتقلت القوات على الفور، وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

وبالفحص تبين أن السيارة (بدون لوحات) ماركة تويوتا ميكروباص بيضاء اللون شاسيه رقم 124566 موتور رقم 8076232 وبها تلفيات عبارة عن (كسر زجاج الباب الأمامى الأيسر)، وتبين خلوها من ثمة أى مواد خطرة، وعثر بداخلها على لوحات أتوبيس خاص تحمل أرقام "ل ر 5137" رخصة تسيير لذات الرقم صادرة من وحدة مرور برقاش باسم جمعية منابر النور الخيرية مقرها 59 شارع طنطا العجوزة جيزة منتهية فى 8/6/2014 م، بالكشف عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 25588 جنح قسم العجوزة لسنة 2016.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ إجراءات النشر، وفى وقت لاحق حضرت منى محمد صلاح حسن فرج 21 سنة رئيس جمعية منابر النور ومقيمة 22 شارع السودان الدقى – جيزة، وأفادت أن السيارة خاصة بالجمعية ومبلغ بسرقتها فى المحضر المشار إليه، وقدمت ما يفيد ذلك.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 11653 إدارى مركز أشمون لسنة 2016 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.