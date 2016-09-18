رئيس مدينة السنطة بالغربية يحيل 11 طبيب و3 آخرين للتحقيق بسبب الغياب

قرر اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، إحالة 11 طبيب و3 آخرين من العاملين بالوحدات الصحية القروية للتحقيق بسبب الإهمال الوظيفي وترك العمل في المواعيد الرسمية.

كان رئيس المدينة قد شكل لجن مرور مفاجئ برئاسته ، وبحضور أحمد المغاورى مساعد رئيس المدينة، ولجنة من الرقابة والمتابعة ، علي الوحدات الصحية بقري المنشأة الجديدة ، وتاج العجم ، وميت ميمون ، والجميزة ، والجعفرية، وسحيم ، وكفر خراعل ، وشنراق ، وطوخ مزيد ، والقرشية ، وتبين غياب جماعي لـ 11 طبيبا و2 من العاملين ، وممرضة رغم توقيعهم بدفتر الحضور والانصراف فأصدر قرار السابق.