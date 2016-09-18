أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس مدينة السنطة بالغربية يحيل 11 طبيب و3 آخرين للتحقيق بسبب الغياب

Google+ Print
رئيس مدينة السنطة بالغربية يحيل 11 طبيب و3 آخرين للتحقيق بسبب الغياب رئيس مدينة السنطة بالغربية يحيل 11 طبيب و3 آخرين للتحقيق بسبب الغياب

>الغربية – محمد عز

قرر اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، إحالة 11 طبيب و3 آخرين من العاملين بالوحدات الصحية القروية للتحقيق بسبب الإهمال الوظيفي وترك العمل في المواعيد الرسمية.

كان رئيس المدينة قد شكل لجن مرور مفاجئ برئاسته ، وبحضور  أحمد المغاورى مساعد رئيس المدينة، ولجنة من الرقابة والمتابعة ، علي الوحدات الصحية بقري المنشأة الجديدة  ، وتاج العجم  ، وميت ميمون ،  والجميزة ، والجعفرية،  وسحيم ،  وكفر خراعل ،  وشنراق ، وطوخ مزيد ،  والقرشية ، وتبين غياب جماعي لـ 11 طبيبا و2 من العاملين ، وممرضة رغم توقيعهم بدفتر الحضور والانصراف فأصدر قرار السابق.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365