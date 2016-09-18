مدينة دبي الطبية تتلقى 49 شكوى منذ بداية العام الجاري

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تلقت مدينة دبي الطبية 49 شكوى، 35 منها متعلقة بالشكاوى الطبية و14 منها غير طبية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وأطلقت المدينة دليلاً مفصلاً للمرضى الذين يريدون تقديم شكوى ضد المنشآت الطبية، فضلاً عن استقبال شكاواهم في الدائرة المختصة في الذراع التنظيمية بسلطة مدينة دبي الطبية.

وقال الدكتور رمضان البلوشي، الرئيس التنفيذي للذراع التنظيمية في سلطة مدينة دبي الطبية لـــ«البيان» إن حقوق المريض مسؤولية أخلاقية ومهنية، يجب علينا جميعاً التعريف بها ونشر الوعي داخل المؤسسات الطبية وخارجها، وتطبيقها والالتزام التام بها، ولكن نجد كثيراً من المرضى لا يعلمون بوجود لائحة حقوق وواجبات المريض، ويعود ذلك للبعد عن الاطلاع والاكتفاء بالمراجعات الدورية للمنشأة الطبية والتركيز على المرض والعلاج بشكل أساسي.

حقوق ومسؤوليات

وأكد البلوشي أنه من هنا جاء دورنا في نشر الوعي للجمهور من جهة وإلزام كل المرافق الطبية بوضع ميثاق حقوق ومسؤوليات المريض، للحفاظ على حقوقه وسلامته، وأطلقنا دليلاً مفصلاً للمرضى الذين يريدون تقديم شكوى ضد المنشآت الطبية، فضلاً عن استقبال شكاواهم في الدائرة المختصة في الذراع التنظيمية في سلطة مدينة دبي الطبية.

وأوضح البلوشي أن الذراع التنظيمية تتولى مهمة تنظيم قطاعي الاستثمار والتعليم في مدينة دبي الطبية ويتبعان مباشرة لمجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية، كما أنها مسؤولة عن منح تراخيص مزاولة المهنة لمزودي خدمات الرعاية الصحية والمهنيين العاملين في القطاع.

إلى جانب المحافظة على مستوى جودة الخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تقديم الرعاية الصحية والعناية بالمرضى في مدينة دبي الطبية (المنطقة الحرة)، كما أن معايير الجودة معتمدة من قبل الجمعية الدولية للجودة في مجال الرعاية الصحية (إسكوا).

أولوية

وأفاد البلوشي أن حماية المرضى من الاستغلال أو الوقوع ضحايا للأخطاء الطبية أو الإهمال تعتبر من أولويات الجهات الحكومية التي تشرف على الخدمات الطبية والعلاجية، وتنظم آليات عمل هذا القطاع، مضيفاً «يمكن للجمهور أن يصل بصوته إلى الجهة المختصة بشكل فوري للإبلاغ عن أي تجاوز قد يلاحظه من قبل الجهة المزودة للخدمات الطبية».

وأشار إلى أن الذراع التنظيمية في سلطة مدينة دبي الطبية ألزمت جميع مرافق الرعاية الصحية في مدينة دبي الطبية بوضع ميثاق حقوق ومسؤوليات المريض في مكان بارز فيها وتزويدها للمرضى إذا تطلب الأمر، ووفقاً لهذا الميثاق بات يتعين على تلك المرافق توفير المعلومات لأولئك المراجعين بما في ذلك قوائم واضحة بتكاليف العلاج.

وضمان حقوقهم في الاطلاع على سجلاتهم الطبية، وإعلام المريض بالطبيب المسؤول عن علاجه، وتوفير المعلومات المتعلقة بتشخيص حالته وطرق المعالجة المقترحة لها، كما يمنح الميثاق المراجعين فرصة تلقي الرعاية الفورية في حالات الطوارئ وغيرها.

أسئلة

وتطرق البلوشي إلى بعض الأسئلة التي يحتاج الجمهور لمعرفتها عند تقديم الشكوى، والمتعلقة بمن يستطيع تقديم شكوى، وقال «يمكن تقديم الشكوى من قبل المرضى أو أسرهم أو أي فرد تلقى خدمة طبية في مدينة دبي الطبية، ويمكن تقديمها ضد أي أخصائي رعاية صحية أو أي أخصائي يعمل في مجال الطب التكميلي والبديل في مدينة دبي الطبية».

وحول طبيعة الشكاوى أوضح البلوشي أنها تتعلق بجميع الشكاوى ذات الصلة بالخدمات أو الممارسات الصحية والتي نتجت عن الإهمال أو سوء إدارة الحالة أو سوء الممارسة المهنية.

وأضاف بالنسبة للشكاوى التي لا تنظر فيها وحدة حماية العملاء، فهي المتعلقة بالمواضيع الإدارية مثل إصدار التقارير الطبية، التعيينات الوظيفية، فترة الانتظار، المواعيد، أوقات العمل، والشكاوى المتعلقة بالتكاليف المالية والرسوم الخاصة بالخدمات الصحية والعلاجية، والتأمين والتعويض المالي، إلى جانب الشكاوى المتعلقة بالمنشأة ومرافقها من الناحية الهندسية، والقضايا المتعلقة بمهارات الاتصال لدى الموظفين، والخلافات والقضايا العمالية.

وذكر البلوشي أن الجهة المختصة التي تتولى موضوع الشكاوى هي وحدة حماية العملاء التابعة للذراع التنظيمية لسلطة مدينة دبي الطبية التي تتولى مسؤولية إدارة الشكاوى، حيث تضمن الوحدة باعتبارها وحدة تنظيمية مراجعتها من قبل لجنة مستقلة مختصة في النظر والتحري في الشكاوى ومن ثم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فيما يتعلق بها حسب طبيعتها.

تسجيل الشكوى

وقال البلوشي يمكن للمريض تقديم الشكوى من خلال ملء النموذج الخاص بتسجيل الشكاوى مع ملء البيانات الشخصية ويمكنه الحصول عليه من خلال البريد الإلكتروني info@.dhcr.gov.ae وإرفاق نسخة من الوثائق والمستندات المتعلقة بالشكوى مثل التقرير الطبي، صور من الأشعة والتحاليل المخبرية، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني، وكبديل عن ذلك يمكن للمريض زيارة الذراع التنظيمية شخصياً الواقع في مدينة دبي الطبية، المبنى رقم 27، بلوك ج في الطابق الأرضي، وعند استلام وقبول الشكوى، يتم بدء التحقيق رسمياً.

ونوه البلوشي بأنه يفضل تقديم الشكوى شخصياً، إلا أنه يمكن للمحامين الموكلين بموجب توكيل معتمد من السلطة المختصة تقديم ومتابعة الشكوى نيابة عنهم، ومن الممكن أن يتم الاتصال بالمريض من قبل قسم حماية العملاء لمزيد من التوضيحات بخصوص الشكوى، وعند الانتهاء من تقديم الشكوى، سيتم موافاته بآخر التطورات عبر البريد الإلكتروني، وإذا رغب بالمتابعة، يمكنه الاستفسار عن الشكوى عن طريق البريد الإلكتروني info@.dhcr.gov.ae أو الاتصال علينا.

ولفت إلى أنه سيتم التحقيق في الشكوى وحلها في غضون 3 أشهر من تاريخ تقديمها، ويتم التحقيق في جميع الشكاوى بشكل دقيق ومفصل قبل اتخاذ أي قرار، وعليه فإن القرار الصادر يعتبر نهائياً من قبل سلطة مدينة دبي الطبية.

لجنة مستقلة

وأكد البلوشي أن لجنة النظر في الشكاوى هي لجنة مستقلة تأخذ على عاتقها النظر في مختلف الشكاوى الطبية وغيرها بكل شفافية وحياد، وتتألف في العادة من 3-5 خبراء دوليين من أهل الاختصاص ويختلف عدد اللجنة باختلاف الحالة وتعقيدها ونوعها، وتتنوع مهام ومسؤوليات هذه اللجنة من النظر في أي شكوى ضد أخصائيي الرعاية الصحية والطب التكميلي والبديل.

ومشغلي الرعاية الصحية، وشركات الأبحاث والمؤسسات التعليمية فيما يتعلق بالأنشطة التي تنفذها في المنطقة الحرة، ومراجعة الشكاوى المنوطة باللجنة، فضلاً عن اتخاذ القرارات المتعلقة بعمل المنشآت الطبية وفرض العقوبات والإجراءات التأديبية على الأشخاص وأخصائيي الرعاية الصحية بسبب سوء المعاملة، أو سوء الممارسة المهنية أو الإهمال وغيرها من المهام.

وتابع نحن في الذراع التنظيمية نعمل مع كل الشركاء الاستراتيجيين والهيئات الأخرى منها على سبيل المثال لا الحصر هيئة الصحة بدبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بأبوظبي بغرض تبادل المعلومات، وأخذنا على عاتقنا حماية وسلامة المرضى فهي خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ولا تدخر سلطة مدينة دبي الطبية أي جهد لضمان حقوقهم وسلامتهم، فالسلطة تتبع معايير صارمة عندما يتعلق الأمر بالمرضى وحماية حقوقهم.

جودة

قال الدكتور رمضان البلوشي، الرئيس التنفيذي للذراع التنظيمية في سلطة مدينة دبي الطبية: نعمل بشكل وثيق ومستمر مع شركائنا في المجال الطبي من خلال ورش العمل والجلسات التثقيفية في هذا المجال، لضمان جودة الخدمات بشكل مستمر.