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حاكم الفجيرة يدشن أول رصيف للناقلات العملاقة في الدولة على ساحل المحيط الهندي في 21 سبتمبر

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حاكم الفجيرة يدشن أول رصيف للناقلات العملاقة في الدولة على ساحل المحيط الهندي في 21 سبتمبر حاكم الفجيرة يدشن أول رصيف للناقلات العملاقة في الدولة على ساحل المحيط الهندي في 21 سبتمبر

يدشن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي  عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة يوم الأربعاء 21 من شهر سبتمبر  الجاري مشروع  أول رصيف بترولي في الدولة لتحميل ناقلات النفط  العملاقة " فئة الـ VLCC " في الإمارة والمطل على ــ بحر العرب ــ ساحل  المحيط الهندي. 

ويعزز المشروع ــ الذي يعد الأول عالميا في السعة التشغيلية ــ موقع  ميناء الفجيرة الاستراتيجي محورا أساسيا لتجارة النفط العالمية.

كما يعتبر افتتاح رصيف " VLCC لناقلات النفط العملاقة " خطوة رئيسية في  تمكين ميناء الفجيرة من تطوير خدماته في ظل تنامي الاستهلاك العالمي  للنفط.

وقال  الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في  الفجيرة رئيس مجلس إدارة ميناء الفجيرة في تصريح له بهذه المناسبة " إن  تدشين أول رصيف " VLCC1 " لناقلات النفط العملاقة في الامارة سيقدم  الدعم المتكامل للطلب على الطاقة في الدولة و يواكب ركب التطور في هذا  القطاع التنافسي.

وأضاف أنه منذ التشغيل الفعلي للميناء خلال عام 1983  تحقق الإنجاز تلو  الآخر فيما يجسد تدشين رصيف ناقلات النفط العملاقة " VLCC " الجديد  الإصرار على ترسيخ اسم إمارة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة تجارة الطاقة الإقليمية والدولية.

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