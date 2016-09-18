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عامر حسين: تغيير ملعب مباراة المقاولون والأهلي للمرة الثانية

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عامر حسين: تغيير ملعب مباراة المقاولون والأهلي للمرة الثانية عامر حسين: تغيير ملعب مباراة المقاولون والأهلي للمرة الثانية

عامر حسين

مراسل ONA:

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الجولة الثاني لمسابقة الدوري سيتم نقلها لاستاد بتروسبورت بدلًا من السلام.

وأوضح حسين في تصريحات خاصة ل”ONA”، “قرار نقل المباراة جاء بعد طلب الأمن، الذي يرى صعوبة إقامتها في ملعب السلام”

وكان اتحاد الكرة قد تلقى طلبًا من وزارة الداخلية بنقل ملعب مباراة الأهلي والمقاولون العرب في بطولة الدوري للمرة الثانية.

يُذكر أن المباراة كان مقررًا لها أن تقام في ملعب المقاولون العرب، قبل أن تنقل لملعب السلام، إلا أن اتحاد الكرة عاد وأكد صباح اليوم الأحد، أن وزارة الداخلية طلبت نقل المباراة للمرة الثانية إلى استاد السلام هذه المرة.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شئ في الجولة الأولى من الدوري المصري مساء أمس السبت، فيما خسر المقاولون العرب من الاتحاد السكندري 3-1.

ويستعد الأهلي لملاقاة المقاولون العرب في الجولة الثانية من المسابقة يوم الخميس المقبل.

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أونا

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