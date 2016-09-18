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ارتفاع متوسط أسعار “أوبك” 41% خلال الربع الثاني من 2016

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ارتفاع متوسط أسعار “أوبك” 41% خلال الربع الثاني من 2016 ارتفاع متوسط أسعار “أوبك” 41% خلال الربع الثاني من 2016

اوبك

قالت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول “اوابك” ان متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” ارتفع بمقدار 12.3 دولار للبرميل أي ما يعادل 41 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2016 مقارنة بالربع الأول ليصل إلى 42.3 دولار للبرميل.

وأوضحت المنظمة خلال تقرير متخصص اصدرته اليوم الأحد أن للانخفاض المستمر في إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط وتعطل الإمدادات في عدد من الدول المنتجة وضعف الدولار الأمريكي والمؤشرات بشأن ارتفاع الطلب العالمي على النفط دوراً رئيساً في الارتفاع الملحوظ في النفط العالمية خلال الربع الثاني من عام 2016.

وأشارت الى ان هذا المستوى لمتوسط الأسعار الفورية لسلة خامات “أوبك” هو الأعلى له منذ الربع الثالث من عام 2015، لافتاً الى انه يشكل بذلك انخفاضا بنحو 17.6دولار للبرميل أي ما يعادل 29.4 في المئة بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

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أونا

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