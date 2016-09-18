رئيس جامعة بنها : برامج جديدة داخل جميع الكليات لجذب الطلاب للدراسة

أكد الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها على ضرورة التوسع فى البرامج الجديدة داخل جميع الكليات والترويج لها وعقد شراكات واتفاقيات مع الجامعات العالمية المتميزة فى هذا المجال وذلك لجذب الطلاب للدراسة والالتحاق بهذه البرامج

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الجامعة لمناقشة تيسير البرامج الجديدة والمميزة فى الجامعة بحضور الدكتور جمال اسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء كليات الزراعة والطب البيطرى والتجارة ووكلاء الكليات

واشار القاضى خلال الاجتماع الى اهمية ادارة موارد الجامعة بفكر جديد والاستفادة من الامكانيات المادية والبشرية المتاحة والبعد عن الروتين فى العمل وذلك لتحقيق أقصى عائد من الوحدات المختلفة وتنمية الموارد الذاتية للجامعة وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة

واضاف رئيس الجامعة الى ان الفترة القادمة ستشهد شراكة وتعاون كبيرا بين كليتى الزراعة والطب البيطرى للاستفادة من المزارع الانتاجية والحيوانية والزراعية بهما وفتح منافذ جديدة بالكليات للانتاج الحيوانى والزراعى وبيعها للمواطنيين بأسعار مخفضة وبجودة عالية

كما وجه القاضى خلال الاجتماع التهنئة للدكتور عيد حميدة عميد كلية التجارة الجديد على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتعيينه عميدا لكلية التجارة كما وجه الشكر للدكتور حسنى مهران العميد السابق للكلية على أداؤه خلال الفترة الماضية