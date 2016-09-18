إزالة 22 حالة تعتد على الأرضى الزراعية بالشرقية

شنت رئاسة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة للإزالة التعديات على الأرضى الزراعية، بنطاق المركز، تنفيذا لتعليمات المحافظ اللواء خالد سعيد بضرورة التصدى لمحاولات التعدى على القانون بالبناء المخالف وانتهاك رقعة الأراضى الزراعية، تمكنت فيها من تنفيذ 22 قرار إزالة بقرية العصلوجى وتوابعها.

وكانت حملة مكبرة شنت بقيادة المهندس عبد الهادى القلش مدير حماية الأراضى الزراعية وماهر حسين مشرف إزالات، فقد توجهت الحملة إلى الوحدة المحلية بالعصلوجى، ونجحت فى إزلة ٢٢ حالة أعمال إزالة أعمدة خرسانية، وتم التعامل مع جميع الحالات المخالفة بمنتهى الحزم وإزالة كافة المبانى المخالفة التى تم بناؤها بدون ترخيص.

وقد أشار المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق إلى استمرار تلك الحملات تطبيقا للقانون وللحفاظ على الرقعة الزراعية.