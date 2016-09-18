تأجيل محاكمة المستشار الاقتصادى لـ"مرسى" و20 آخرين لـ27 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم، الأحد، تأجيل جلسة محاكمة 21 متهما من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" اللجان النوعية" لجلسة 27 أكتوبر لسماع الشهود، وكما قررت المحكمة تغريم اثنين من شهود الإثبات 50 جنيها لكل منهما لتخلفهما عن حضور جلسة اليوم.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.