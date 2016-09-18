ضبط طن زيت طعام بدون بيانات داخل "سرجة" بطنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، من ضبط طن زيت طعام بدون بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية داخل سرجة بأول طنطا.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط، "سامى م ع" ٣٩سنة تاجر – مقيم تلا – منوفية، المسئول عن سرجة أشرف حماد بشارع الحكمة – أول طنطا، لتجميعه كميات من زيوت الطعام الأولين غير صالحة للاستهلاك، وبحوزتـه تنك معبأ بزيت طعام أولين سعة (1000 لتر) بدون بيانات، و٤جراكن تنك معبأ بزيت طعام أولين سعة (18 لترا) بدون بيانات فى المحضر 27506 جنح قسم أول طنطا 2016.

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