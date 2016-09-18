أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط طن زيت طعام بدون بيانات داخل "سرجة" بطنطا

Google+ Print
ضبط طن زيت طعام بدون بيانات داخل "سرجة" بطنطا ضبط طن زيت طعام بدون بيانات داخل "سرجة" بطنطا

>الغربية - عادل ضرة

تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية، من ضبط طن زيت طعام بدون بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية داخل سرجة بأول  طنطا.

 

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط، "سامى م ع"  ٣٩سنة  تاجر – مقيم تلا – منوفية، المسئول عن سرجة أشرف حماد بشارع الحكمة – أول طنطا، لتجميعه كميات من زيوت الطعام الأولين غير صالحة للاستهلاك، وبحوزتـه تنك معبأ بزيت طعام أولين سعة (1000 لتر) بدون بيانات، و٤جراكن تنك معبأ بزيت طعام أولين سعة (18 لترا) بدون بيانات فى المحضر 27506 جنح قسم أول طنطا 2016.
>  


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً