تجديد حبس متهمين 15 يومًا بسوهاج لحيازتهما 300 ألف قرص مخدر

قررت محكمة جنح المركز، تجديد حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهما ببيع الأقراص المخدرة داخل صيدلية بنجع سعودى بدائرة المركز.

كشف ضباط مباحث المركز، قيام المتهمين ببيع الأقراص بدائرة المركز، داخل الصيدلية التى يعملان بها، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت المباحث منصحة المعلومات الواردة، من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهمين، وبحوزتهما 2 كرتونة بالصيدلية بهما 300 ألف قرص من الأقراص المخدرة ” التارمادول”.

اعترفا المتهمين عما أسفرت عنه التحريات، وبعرضهماعلى النيابة العامة، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق و تم تجديد المدة إلي 15 يوم.