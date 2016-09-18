أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية صالح جمعة لاعب الفريق لمواجهة المقاولون الخميس القادم في الجولة الثانية من منافسات الدوري العام.
> أضاف أن جمعة تعرض لإصابة خفيفة في الانكل اليوم، في نهاية المران ولكن نبقى إصابة خفيفة لا تؤثر على مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية غدًا.
> يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون الخميس القادم في الجولة الثانية من منافسات الدوري العام.
طبيب الأهلي يؤكد مشاركة صالح جمعة في مباراة المقاولون
أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية صالح جمعة لاعب الفريق لمواجهة المقاولون الخميس القادم في الجولة الثانية من منافسات الدوري العام.