أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

طبيب الأهلي يؤكد مشاركة صالح جمعة في مباراة المقاولون

Google+ Print
طبيب الأهلي يؤكد مشاركة صالح جمعة في مباراة المقاولون طبيب الأهلي يؤكد مشاركة صالح جمعة في مباراة المقاولون

صالح جمعة

أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية صالح جمعة لاعب الفريق لمواجهة المقاولون الخميس القادم في الجولة الثانية من منافسات الدوري العام.
> أضاف أن جمعة تعرض لإصابة خفيفة في الانكل اليوم، في نهاية المران ولكن نبقى إصابة خفيفة لا تؤثر على مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية غدًا.
> يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون الخميس القادم في الجولة الثانية من منافسات الدوري العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا