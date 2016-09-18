تأجيل محاكمة 21 متهمًا بـ«اللجان النوعية» لجلسة 27 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 21 متهمًا، من بينهم:” عبد الله شحاتة، مستشار وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي”، بقضية “اللجان النوعية بالجيزة”، لجلسة 27 أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل، لسماع شهود الاثبات.

كما قررت المحكمة، تغريم 2 من الشهود 50 جنيهًا، لتغيبهما عن جلسة اليوم، فيما صدر القرار برئاسة المستشار سعيد الصيد، حسبما أفاد مراسلنا.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمين، عدة تهم، منها:” تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون بمحافظة الجيزة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلًا عن إمداد تلك الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والأموال اللازمة لتنفيذ أغراضهم”.