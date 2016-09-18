معهد الفلك: مصر تشهد الانقلاب الخريفى وتساوى الليل والنهار الخميس المقبل

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الانقلاب الخريفى سيحدث الخميس المقبل 22 سبتمبر، فى تمام الرابعة و٢١ دقيقة بتوقيت القاهرة، حيث تتساوى فى هذا اليوم عدد ساعات الليل والنهار، وتسقط أشعة الشمس بالتساوى على نصفى الكرة الأرضية، ويشعر المواطنون بالاعتدال فى الجو الذى يميل إلى البرودة ليلا وعند الفجر.

وأضاف “تادرس”، فى تصريحات صحفية، أن طول فصل الخريف للعام الحالى يبلغ 89 يوماً، و20 ساعة و23 دقيقة، موضحاً أنه ساعات الليل ستزداد تدريجياً بداية من اليوم التالى للانقلاب الخريفى، وأن فصل الخريف فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية يقابله فصل الربيع فى النصف الجنوبى، حيث إن الاعتدالين الخريفى والربيعى للنصفين الشمالى والجنوبى من الكرة الأرضية يحدثان فى نصف الوقت، إلا أن الوضع يكون معكوساً.

وأوضح تادرس، أنه فى ذروة الخريف تشرق الشمس فى اتجاه الشرق تماما، وتغرب فى اتجاه الغرب تماما، ويكون ارتفاعها فى السماء الذى تبلغ أقصاه وقت الظهر متساويا فى فصلى الربيع والخريف.

وأشار رئيس قسم الفلك إلى أنه من الملاحظ أن سكان الدول الواقعة على خط الاستواء تكون الشمس وقت الظهيرة فوق رؤوسهم تماماً فى فصلى الربيع والخريف، وبعد ذروة الخريف تبدأ الشمس الانحراف تجاه الجنوب، حتى يقصر طول النهار، ويزيد طول الليل، ويبلغ أقصاه عند ذروة الشتاء أى فى 22 ديسمبر، فيكون النهار فى ذلك اليوم هو أقصر نهار فى السنة، ويكون الليل هو الأطول فى العام.