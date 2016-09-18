رغم بلوغه «الستين».. ميل جيبسون «أب» للمرة التاسعة

يصبح عما قريب النجم الأسترالى الأمريكى ميل جيبسون -60 عاما- الحائز على جائزتى أوسكار عام 1996 عن فيلمه “braveheart”، أبا للمرة التاسعة من صديقته كاتبة السيناريو روزاليند روس التى تبلغ 26 عاما حيث جاء هذا الحمل ليتوج قصة حب كبيرة بينه وبين الشابة بطلة السباحة سابقا.

ووفقا للموقع الإلكترونى الفرنسى “فواسى أف أر” قال مصدر مقرب من الثنائى السعيد إن قدوم طفل جديد فى حياة ميل جيبسون لا يسبب له أية مخاوف خاصة نظرا لخبرته الطويلة فى التعامل مع الأطفال وفى تربيتهم، مضيفا أن جيبسون لم يكن أبدا سعيدا فى حياته مثلما هو الآن ومنذ بدء علاقته مع روزاليند.

وكان ميل جيبسون قد تزوج روبين جيبسون عام 1980 ورزق منها بسبعة أطفال قبل أن يطلقها عام 2009، وله ابنة من علاقة مع عارضة الأزياء أوسكانا جريجورييفا فى بداية عام 2011.