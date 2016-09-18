منع الصحفيين من تغطية جلسة متهمي «جمعة الأرض»

قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، برئاسة المستشار محمد سراج، اليوم الأحد، منع الصحفيين من حضور جلسة نظر استئناف النيابة العامة على ببراءة 51 متهمًا في اتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل، رفضًا لاتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

ونفذ حرس المحكمة أوامر القاضي، حيث تم إخراج المحررين والصحفيين معًا من قاعة المحاكمة، حسبما أفاد مراسلنا.

قضت محكمة جنح قصر النيل – في وقت سابق – ببراءة 28 متهمًا حضوريًا و24 غيابيًا، وذلك في اتهامهم بالتظاهر دون ترخيص، عقب القبض عليهم في أثناء تنظيمهم تظاهرات في منطقة وسط البلد احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، ما أسفر عنها من ضم جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.