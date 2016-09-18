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توزيع جوائز ممدوح الليثي للسيناريو في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

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توزيع جوائز ممدوح الليثي للسيناريو في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي توزيع جوائز ممدوح الليثي للسيناريو في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي – أرشيفية

أكد الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أنه سيتم توزيع جوائز مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو في افتتاح مهرجان الإسكندرية، الأربعاء المقبل، بحضور حلمي النمنم، وزير الثقافة، اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية، وصناع السينما في والعالم العربي.

وأوضح الليثي، أنه سيتم توزيع جوائز هذه المسابقة، والتي تبلغ قيمتها 30 ألف جنيه في حفل الافتتاح الذي يُعقد في الثامنة من مساء الأربعاء المقبل، بمكتبة الإسكندرية، والسيناريوهات الفائزة هي الجائزة الأولى، وقيمتها عشرون ألف جنيه، وفاز بها سيناريو فيلم “الحي من الميت” من تأليف محمد شاهين .

ووفاز بالجائزة الثانية، والبالغ قيمتها عشرة آلاف جنيه لسيناريو “الرقص على حافة الهاوية”، سيناريو وحوار وليد نسيم الخولي، عن رواية “تغريدة البجعة” لـ مكاوي سعيد.

يذكر أن لجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثى برئاسة الناقد السينمائي طارق الشناوي، رئيس لجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو، وتضم في عضويتها الناقد السينمائي نادر عدلي، والكاتب السينمائي عاطف بشاي .

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