"إسلامية دبي" تتبرع بـ12 مليون درهم لكفالة أيتام العالم الإسلامي

تبرعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بمبلغ 12 مليونا و110 آلاف و876 درهما لكفالة ودعم أيتام العالم الإسلامي تسلمته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بدبي .

وسلم الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية شيكا بالمبلغ إلى محمد الزرعوني مدير فرع الهيئة بدبي وذلك في مقر الدائرة الرئيس بمنطقة المزر في دبي بحضور عدد من المدراء والمعنيين بصرف الزكاة والصدقات في الدائرة .

وأكد الدكتور الشيباني خلال اللقاء على المشاركة الفاعلة للدائرة في المجالات الإنسانية والدينية والتي تدل على القيم الأصيلة التي تتبناها وتسعى إلى نشرها مشيرا الى ان هذه المبادرة تجسد مستوى التراحم والحرص على تضافر الجهود مع الهلال الأحمر للمشاركة في كل ما يخدم أجيال الأمة على تنوع انتماءاتهم وأعراقهم .

من جانبه ثمن محمد الزرعوني دور دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في دعم المشاريع ورعاية الاحتياجات الإنسانية على المستويين المحلي والدولي وتعاونها مع الهلال في المشاريع المتنوعة على كافة المستويات .

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