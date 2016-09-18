الخارجية الروسية: قصف الجيش السوري يهدد وقف إطلاق النهار

قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأحد إن الضربات الجوية التي نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة على قوات الجيش السوري تهدد تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا وحثت واشنطن على إجراء تحقيق شامل في الواقعة.

كانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت يوم السبت أن طائرات أمريكية قتلت أكثر من 60 جنديا سوريا في أربع ضربات جوية نفذتها طائرتان من طراز اف-16 وطائرتان من طراز ايه-10 من اتجاه العراق.

وبحسب رويترز نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصدر عسكري بمطار دير الزور قوله إن 90 جنديا سوريا على الأقل قتلوا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان شديد اللهجة إن الضربات “تندرج بين الإهمال الجنائي والتآمر المباشر مع إرهابيي الدولة الإسلامية.”

وأضافت أن الواقعة نتيجة للرفض الأمريكي “المتعنت” للتعاون مع موسكو في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة التي غيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام و”جماعات إرهابية أخرى”.