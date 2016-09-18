بدء نظر استئناف النيابة العامة على براءة 51 متهمًا في تظاهرات 25 أبريل

‎بدأت محكمة جُنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأحد، نظر استئناف النيابة العامة على براءة 51 متهمًا بالتظاهر يوم 25 أبريل في محيط نقابة الصحفيين ومنطقة وسط القاهرة، احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

وشهدت الجلسة الماضية تغيب المتهمين عن الحضور، لصدور حكم سابق ببراءتهم عدا واحد هو محمد عبد الله، حسبما أفاد مراسلنا.

كانت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد يسري، قضت ببراءة المتهمين في القضية 6407 لسنة 2016.

وقالت المحكمة – في حيثيات حكمها – إنها ” لا تطمئن لصحة الاتهام المسند إلى المتهمين بعدما ثبت خلو الأوراق، مما يفيد بقيام المتهمين بالتظاهر في أماكن ضبطهم والأدوار التي قاموا بها والأفعال التي أتاها كل منهم وقت الضبط، وكيفية تحديد شخص المتهمين من بين المارة المتواجدين بمحيط منطقة التظاهر”.