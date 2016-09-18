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بدء جلسة محاكمة متهمي «اللجان النوعية»

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بدء جلسة محاكمة متهمي «اللجان النوعية» بدء جلسة محاكمة متهمي «اللجان النوعية»

متهمي “اللجان النوعية” – أرشيفية

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 21 متهمًا من بينهم:”الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادي للرئيس المعزول محمد مرسي”، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اللجان النوعية”.

واثبتت المحكمة حضور المتهمين، فيما ورد تقرير الطب الشرعي للمتهم التاسع عشر في القضية، وتبين عدم وجود أي إصابات في المتهم، حسبما أفاد مراسلنا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد، عضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلي، وأمانة سر محمد جبر، وحسام عبد الرسول.

يذكر أن وجهت النيابة العامة إلى المتهمين، عدة تُهم، منها :”حيازة أسلحة نارية، منشورات تحريضية، الانضمام لجماعة تأسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، فضلًا عن تعطيل أحكام الدستور”.

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