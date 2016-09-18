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طبيب الأهلي يوضح موقف الثلاثي المصاب من مباراة المقاولون

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طبيب الأهلي يوضح موقف الثلاثي المصاب من مباراة المقاولون طبيب الأهلي يوضح موقف الثلاثي المصاب من مباراة المقاولون

كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي عن موقف ثلاثي الفريق المصاب من المشاركة في مباراة المقاولون العرب المقبلة.

وتعرض الثنائي عمرو السولية وباسم علي لإصابة خلال مباراة المقاولون العرب في الدوري، إذ خرج باسم علي مصابا بعد 10 دقائق فقط، فيما أصيب السولية وخرج مستبدلا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

فيما تعرض صالح جمعة متوسط ميدان الفريق لإصابة خفيفة في المران الصباحي لليوم الأحد. (طالع التفاصيل)

وقال خالد محمود في تصريحات لمركز النادي الإعلامي: "باسم علي يعاني من إصابة، وسيجري أشعة على قدمه لتحديدها قبل أن نعلن فترة غيابه".

وأضاف "لكن المؤكد أن باسم علي لن يلحق بمباراة المقاولون العرب المقبلة".

طبيب الأهلي أتبع "أما عمرو السولية فهو بخير وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية صباح اليوم السبت، لكنه سيكون متاحا أمام الجهاز الفني في المباراة التالية".

أما عن حالة صالح جمعة، فأكد خالد محمود أن اللاعب سليم ومتاح للمشاركة في المباراة المقبلة، بعدما تلقى العلاج اللازم في لحظة إصابته الخفيفة.

وكان الأهلي قد فاز على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شئ، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية.

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