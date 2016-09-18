الإثنين المقبل.. بدء عودة 1527 حاج من بيت الله الحرام علي متن 7 رحلات

يشهد مطار الأقصر الدولي، ظهر الإثنين المقبل، بدء عودة رحلات الحجاج بعد آداء فريضة هذا العام، حيث يستقبل 7 رحلات تضم علي متنها 1527 حاج وحاجة من أبناء الصعيد، وذلك حسبما أكد حمدي بخيت مدير العلاقات العامة بمطار الأقصر الدولي.

وأضاف حمدي بخيت أن المطار يشهد ظهر الإثنين المقبل وصول الرحلة رقم 680 وتحمل على متنها 148 حاجًا، والرحلة رقم 278 فى الساعة التاسعة مساءاً وتحمل على متنها 263 حاجًا، والرحلة ثالثة برقم 672 فى السابعة والثلث من مساء يوم الأربعاء 28 من سبتمبر وتحمل على متنها 239 حاجًا، أما يوم الجمعة 30 سبتمبر تصل 4 رحلات، الأولى برقم 676 فى تمام الساعة الثالثة والنصف صباحاً وتحمل على متنها 122 حاج، والثانية برقم 696 فى تمام الساعة 11.20 صباحاً وتحمل على متنها 234 حاج، والثالثة برقم 640 فى الساعة 12.40 ظهراً وتحمل على متنها 261 حاج، والرحلة الرابعة برقم 678 فى الساعة 9 مساءاً وتحمل على متنها 260 حاجًا.