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العراق يعلن رفض أية عملية عسكرية تركية على أراضيه

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العراق يعلن رفض أية عملية عسكرية تركية على أراضيه العراق يعلن رفض أية عملية عسكرية تركية على أراضيه

إبراهيم الجعفري

رفض العراق أية عملية عسكرية تركية على الحدود المشتركة دون علم وتنسيق مع الاتحادية في بغداد, مؤكدا رفض الحكومة العراقية لتواجد القوات العسكرية التركية قرب مدينة بعشيقة شمال الموصل.

وجدد وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري – خلال لقائه اليوم الأحد نظيره التركي مولود شاووش أوغلو على هامش اجتماعات قمة حركة عدم الانحياز ال`17 التي تعقد في فنزويلا – ضرورة سحب القوات التركية من داخل الأراضي العراقية, وإنهاء هذا الملف من سجل العلاقات العراقية- التركية.

وتم خلال لقاء الجعفري – أوغلو بحث مجمل القضايا التي تهم بغداد وأنقرة والتطورات ذات الصلة في المنطقة والعالم.. وقال وزير خارجية العراق “إن بغداد سجلت موقفا إيجابيا مع أنقرة خلال فترة التمرد الفاشلة في يوليو الماضي, مشددا على تعزيز علاقاته مع تركيا”.

واستغرب الجعفري التصريحات الأخيرة الصادرة عن الجانب التركي الخاصة بالقيام بعملية عسكرية تركية في العراق مماثلة للعملية التي حدثت في المنطقة الحدودية داخل سوريا.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية التركي حرص بلاده على وحدة العراق وأهمية انتصاره على الإرهاب, منوها بضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الجارين.

يذكر أن الحكومة العراقية طالبت تركيا باحترام علاقات حسن الجوار وسحب قوات لها دخلت معسكر تدريب بعشيقة بالموصل شمال غربي العراق يوم 3 ديسمبر دون طلب أو إذن من
> السلطات الاتحادية في بغداد, وقدمت حكومة بغداد شكوي لمجلس الأمن وعقد اجتماع لجامعة الدول العربية على مستوي وزراء الخارجية أدان توغل القوات التركية وأكد دعمه للعراق في مساعيه الداعية لانسحابها بشكل كامل.

أ ش أ

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