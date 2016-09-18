ضبط 1.5 طن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمى بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط 52 قضية تموينية، أبرزها 1.5 طن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمى.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارا من العقيد سراج الكومى، رئيس مباحث التموين، بضبط 52 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 1.5 طن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمى، و380 كيلو أرز مجهول المصدر، و100 كيلو جرام مكسبات طعام مجهولة المصدر، و216 عبوة مشروب كحولى مختلفة الأنواع مجهولة المصدر، و183 كيلو سكر ناقص الوزن، و90 علبة سجائر مجهولة المصدر، و45 كيلو زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى، و15 كيلو حلويات شرقية غير صالحة للاستهلاك، و12 بيع كروت شحن وسجائر بأزيد من السعر، و22 خط محمول بدون عقود.

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