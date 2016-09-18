تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس نيابة الهرم في «حرق مخزن الأحراز» لـ13أكتوبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم السابق، لاتهامه في واقعة حرق مخزن أحراز في القضية رقم 7920 لسنة 2016 جنايات قسم ثان أكتوبر، المعروفة إعلاميًا باسم “حرق أحراز ومضبوطات مخزن نيابة الهرم”، وذلك إداريًا، لجلسة 13 أكتوبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بحبس رئيس نيابة الهرم 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية الخاصة بحرق أحراز نيابة الهرم.

كما تم رفع الحصانة عن رئيس النيابة، عقب ثبوت تورطه مع المتهم الرئيسي في حرق الأحراز التي كانت تجرى تحقيقات بشأنها؛ لبيان تعرض بعضها للاختلاس من بعض المسئولين بقسم الهرم على مدى 3 سنوات.

وتبين من التحقيقات، أن الأحراز المحترقة كانت تخص قضية اختلاس واستيلاء، تم الكشف عنها عندما فاجأت النيابة في شهر أكتوبر الماضي ديوان قسم شرطة الهرم لإجراء جرد سنوي على مخازن الأحراز والمضبوطات، حيث تم تفتيش المخازن، وإجراء جرد للمضبوطات بها، مما أسفر عن اكتشاف عجز ضخم بالأحراز المختلفة، والتي قدرت بملايين الجنيهات اختفت من الأحراز رغم اثباتها بالدفاتر.