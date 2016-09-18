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زاهي حواس ضيف «الستات مايعرفوش يكدبوا» على «CBC»

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زاهي حواس ضيف «الستات مايعرفوش يكدبوا» على «CBC» زاهي حواس ضيف «الستات مايعرفوش يكدبوا» على «CBC»

الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار والوزير الأسبق – أرشيفية

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، من تقديم الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، والمذاع على شاشة “CBC”، الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار والوزير الأسبق.

ومن المقرر بث اللقاء، اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

ويواجه حواس – خلال الحلقة – منصة نسائية تحاوره في الحب ودوره في حياته ونجاحه، ويتطرق الحوار للحديث عن المجتمع وكيف يراه الآن بعد ثورتين، فضلًا عن رحلته في عالم الآثار.

ويكشف حواس – خلال حواره – عن كواليس اختياره كوزير للآثار، وما أبرز التحديات التي واجهته خلال هذه الفترة، كما يكشف عن رؤيته لتعامل مع الآثار، وما المطلوب من الدولة للحفاظ على تراثها بشكلٍ يليق بتاريخها، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

 

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