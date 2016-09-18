تجديد حبس ربة منزل لاتهامها بمحاولة خطف طفلتين بالشيخ زايد

قرر المستشار محمد عامر، رئيس محكمة جنح أكتوبر، اليوم الأحد، تجديد حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بمحاولة خطف طفلتين من أمام مول “هايبر وان” بمدينة الشيخ زايد.

واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، وتفريغ كاميرات المراقبة التي التقطت واقعة الخطف، حسبما أفاد مراسلنا.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة خططت لخطف طفلة وصديقتها من أمام مول “هايبر وان”، إلا أن كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان التقطت السيدة أثناء اصطحابها الطفلتين، فتحرك على الفور رجال الأمن بالمول، وتمكنوا من القبض على المتهمة أثناء اصطحابها الطفلتين، وسلموها لقوات الأمن المنتشرة بمحيط الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التي أصدرت قرارها السابق.