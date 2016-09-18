تجديد حبس رئيس جهاز الوادي الجديد وصاحب شركة مقاولات لاتهامهما بتقاضي رشوة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، اليوم الأحد، تجديد حبس عبد البديع سليمان، رئيس جهاز الوادي الجديد، والسيد رجب، صاحب شركة مقاولات، لاتهامهما بتقاضي رشاوى مالية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، حسبما أفاد مراسلنا.

ونسبت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، إلى المتهمين ” الرشوة، واستغلال النفوذ”، وذلك لمساومتهما عددًا من المقاولين من أجل إنهاء مستخلصات مالية مستحقة لهم نظير تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والبناء الخاصة بالجهاز، مقابل تقاعس نسبة ما يقرب من 1.6% من قيمة المستخلص.

وكشفت هيئة الرقابة الإدارية، تورط المتهمين في قضايا فساد مالي وإداري، وتم رصد عمليات الرشوة بالصوت والصورة من خلال تسجيل تلك الوقائع، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما مبلغ مالي قدره 317 ألف جنيه من حصيلة عمليات الرشوة.