حبس طالب 4 أيام لتحرشه بطالبة بالمرحلة الإعدادية في سوهاج‎

قررت النيابة العامة بقسم أول سوهاج، حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له فى الميعاد، وذلك عقب اعترافه بالتحرش بطالبة بالصف الأول الإعدادى بالشارع.

كان اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بضبط طالب بدائرة القسم عقب قيامه بالتحرش بطالبة بالإعدادية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلي، مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده الرائد أحمد المولد رئيس مباحث قسم أول سوهاج، قيام أحمد.ب، 22 سنة طالب ويقيم دائرة قسم أول سوهاج بالتحرش بالطالبة “رانيا.ح”، 13 سنة بالصف الأول الإعدادى وتقيم شارع عمرو بن العاص دائرة قسم أول.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة برقم 6168 جنح قسم ثان شرطة سوهاج لسنة 2016، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.