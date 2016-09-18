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الهيئة القبطية الأمريكية تنظم مؤتمرا لدعم مصر على هامش زيارة السيسي

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الهيئة القبطية الأمريكية تنظم مؤتمرا لدعم مصر على هامش زيارة السيسي الهيئة القبطية الأمريكية تنظم مؤتمرا لدعم مصر على هامش زيارة السيسي

>بعثة نيويورك

تنظم الهيئة القبطية الأمريكية مؤتمرا لدعم مساء الاثنين فى نيوجيرسى، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نيويورك، التى بدأت السبت وتمتد عدة أيام للمشاركة فى فعاليات الدورة الحادية والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وقال المهندس عادل عجيب لـ"اليوم السابع" إن المؤتمر الذى سيعقد بنيويورك يهدف لدعم مصر اقتصاديا وسياسيا ويشارك بالحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وأعضاء الجالية المصرية بنيويورك، ويأتى هذا فى إطار الروح الوطنية التى تسود بين المصريين بالخارج، وهذه ليست المرة الأولى، التى نعبر فيها عن دعمنا لمصر والرئيس وقد شاركنا بالتبرع لصندوق تحيا مصر وعقدنا العديد من اللقاءات التى تجمع أعضاء الجالية لمصرية بنيويورك مسلمين ومسيحيين.

 

أضاف ماجد نور ممثل وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد فى نيويورك ورئيس ائتلاف المصريين، أننا جميعا ندعم مصر ممثلة فى الرئيس وزيارته تلقى ترحابا كبيرا من الجالية المصرية، ونحرص دائما على الاحتفاء به لأن تواجده يعنى أن مصر حاضرة أمام المحافل الدولية، ونتعاون مع الهيئة القبطية لإقامة العديد من الأنشطة للتعبير عن الروح الوطنية لأبناء الجالية المصرية هنا.

 

يأتى هذا فى الوقت الذى أرسلت الكنيسة الأرثوذكسية وفدا كنسيا برئاسة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط والأنبا بيمن رئيس ملف الأزمات بالمجمع المقدس لاستقبال السيسى بنيويورك فى ضوء الدور الوطنى للكنيسة.

 

ومن المنتظر أن يلقى الرئيس بيان مصر أمام الجمعية العامة، الثلاثاء المقبل حيث يستعرض خلاله مُجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، كما يرأس اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقى بالإضافة إلى اجتماع رفيع المستوى حول اللاجئين والمهاجرين الذى سيتناول سبل التوصل لحلول فعالة للتعامل مع أزمة تدفق اللاجئين نتيجة الصراعات القائمة ويعقد الرئيس على هامش القمة عدة لقاءات مع قادة وزعماء العالم والرجال الأعمال الأمريكيين.


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مصر 365

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