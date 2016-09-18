الإنتربول يجدد إرسال نشراته الحمراء لتركيا لترحيل عناصر الإخوان الهاربين

صرح مصدر أمنى، أن الإنتربول سيجدد إرسال نشراته الحمراء لتركيا لمطالبتها بترحيل متهمين مطلوبين للقاهرة، وذلك بعد تأكيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركى لنظيره المصرى سامح شكرى على هامش قمة عدم الانحياز بفنزويلا رغبة تركيا فى تجاوز الخلافات مع مصر.

وتحتوى النشرات الحمراء على أسماء العديد من المطلوبين للقاهرة، أبرزهم مسئول الإخوان فى تركيا مدحت الحداد، شقيق عصام الحداد مساعد المعزول محمد مرسى، المسئول عن نشاط جماعة الإخوان فى تركيا، وهو أحد القيادات الموالية لجبهة محمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، وصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام السابق، ومحمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط السابق، وعمرو دراج القيادى بالحرية والعدالة، وجمال عبد الستار، ووصفى أبو زيد، وحمزة زوبع، وعادل راشد، ومحمد عماد صابر، وأشرف عبد الغفار، ومحمد الفقى، ومحمد جابر، ورضا فهمى، وعبد الغفار صالحين، وتامر عبد الشافى، وهبة زكرى، وهويدا حامد.

وتشمل نشرات الإنتربول اسم مجدى سالم القيادى بالبناء والتنمية، وخالد الشريف المتحدث باسم البناء والتنمية، ومراد غراب قيادى بحزب الفضيلة، وممدوح إسماعيل البرلمانى السابق عن حزب الأصالة السلفى، والدكتور محمد عبد المقصود الداعية السلفى، وإيهاب شيحة، ووجدى غنيم، والمهندس محمد محمود فتحى محمد بدر رئيس حزب الفضيلة السلفى وعضو ما يسمى بتحالف دعم الإخوان، ومعتز مطر، ومحمد القدوسى، وباسم خفاجى المالك السابق لقناة الشرق.

ويعد يحيى السيد إبراهيم موسى، المتحدث باسم وزارة الصحة فى عهد الإخوان، من أبرز الأسماء المطلوبة للإنتربول، والهارب لتركيا والمتهم الرئيسى فى واقعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، حيث تبين أنه كان يقود مجموعة كبيرة من كوارد التنظيم فى مصر لارتكاب عمليات إرهابية، وأنه تواصل مع مجموعة من شباب جماعة الأزهر وطلب منهم السفر لغزة، لتلقى تدريبات عسكرية والعودة للقاهرة لتنفيذ حادث اغتيال النائب العام السابق.