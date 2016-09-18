حملات لملاحقة تجار الأدوات المدرسية المقلدة ومحتكرى كروت الشحن بالقاهرة

وجه اللواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، حملات مكبرة استهدفت منطقة الفجالة والعتبة والموسكى، لمراقبة الأسواق والتصدى لمحاولات بعض التجار بيع الأودات المدرسية المقلدة.

وشدد مساعد وزير الداخلية، على مراقبة أسواق بيع الأدوات المدرسية، والتصدى للغش التجارى وغلاء الأسعار، وتكثيف التواجد الأمنى بالأسواق.

كما شنت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة استهدفت محلات بيع "كروت شحن الهواتف المحمولة" بأسعار مرتفعة.

وأهابت الإدارة العامة لشرطة التموين، بالمواطنين عدم شراء أية منتجات أو مستلزمات بأكثر من سعرها المعلن عنه، فيما تتلقى الجهات المعنية بلاغات المواطنين عن غلاء كروت الشحن على الرقم 16528.