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مصادر: إجراء محاكاة تصويرية لحادث قطار العياط مطلع الأسبوع المقبل

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مصادر: إجراء محاكاة تصويرية لحادث قطار العياط مطلع الأسبوع المقبل مصادر: إجراء محاكاة تصويرية لحادث قطار العياط مطلع الأسبوع المقبل

>كتب أحمد الجعفرى

كشفت مصادر قضائية بنيابة جنوب الجيزة، أنه من المقرر أن يتم إجراء محاكاة تصويرية لحادث انقلاب قطار العياط الذى وقع فى 7 سبتمبر الجارى، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 27 آخرين مطلع الأسبوع المقبل، بعد إنهاء الترتيبات اللازمة لذلك.

 

وأكدت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المحاكاة التصويرية سيتم إجرائها منذ لحظة خروج القطار من محطة مرورًا بمحطة الجيزة، وصولاً إلى مكان الحادث، ويتم خلال تلك الرحلة تدوين الملاحظات على أداء السائق، وأداء عامل التحويلة وكيفية تصرفهما قبل وقوع الحادث، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة بشكل كامل، ويتم تسجيل تلك المحاكاة للاستعانة بها فى التحقيقات.

 

وأكدت المصادر، أن النيابة لم تتسلم حتى الآن تقرير تحليل عينة الدم والبول لكل من "بطرس.م" سائق قطار العياط، و"حمدى.ع" عامل التحويلة، والمتهمين الرئيسين فى قضية انقلاب قطار العياط، حتى الآن وأنه خاطبت مصلحة الطب الشرعى من أجل الانتهاء من العينة وتسليمها للجهات القضائية فى أقرب وقت.

 

ويمثَل سائق القطار وعامل التحويلة أمام قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، يوم 25 سبتمبر المقبل لنظر أمر تجديد حبسهم الثانى على ذمة التحقيقات، وتنتظر النيابة تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من خبراء بهيئة السكة الحديد وأستاذة من كلية الهندسة لتحديد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى انحراف القطار عن مساره ومن ثم انقلابه.


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