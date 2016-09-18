القبض على 5 هاربين من أحكام قضائية بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شرطة محرم بك، من ضبط كل من، "ع .ع" مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى جناية (مخدرات) غيابى بالسجن المؤبد، و"ا. م" - 36 سنة نجار مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى 22 حكما غيابيا بمجموع (14 سنة) سجنا.

وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بقسم باب شرق من ضبط، "ع .ج"- 65 سنة مقاول مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى عدد (12 )حكما غيابيا بمجوع 6 سنوات.

وألقى ضباط مباحث قسم الدخيلة القبض على كل من، "ج. م" - 25 سنة عاطل، و"ب م س" 32 سنة عاطل، مقيمان بدائرة القسم مطلوب ضبطهما فى قضية بلطجة وبحوزتهما فرد خرطوش محلى الصنع.