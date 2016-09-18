التعبئة والإحصاء: تنفيذ 1.2 مليون وحدة سكنية منذ 2009

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن اجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة خلال الفترة من 2009-2010 – 2014-2015 بواسطة القطاع الحكومى، والعام ، الأعمال العام والخاص بلغ 1.2 مليون وحدة باستثمارات 109.6 مليار جنيه منها 497.1 ألف وحدة منفذة بواسطة القطاعين الحكومي، العام، الأعمال العام بنسبة 41.7% وبلغ عدد الوحدات المنفذة بواسطة القطاع الخاص 694.2 ألف وحدة بنسبة 58.3 % من اجمالى عدد الوحدات المنفذة .

وأوضح الإحصاء – اليوم الأحد، فى تقرير عن الاسكان فى مصر خلال الفترة ( 2009-2010 – 2014-2015 ) أن عام 2014-2015 – شهد تنفيذ أكبر عدد من الوحدات حيث بلغ 352.6 ألف وحدة بنسبة 29.6 % ثم يليه عام 2009-2010 بعدد 196.1 ألف وحدة بنسبة 16.5% وكان عام 2012-2013 الاقل بعدد 135.6 ألف وحدة بنسبة 11.4% .

عن تنفيذ الوحدات السكنية بالقطاعين الحكومى، العام ، الاعمال العام، أشار الإحصاء إلى أنه تم تنفيذ عدد 497.1 ألف وحدة بواسطة القطاعين الحكومى، العام، الاعمال العام من اجمالى الوحدات المنفذة خلال الفترة 2009-2010 – 2014-2015 منها 363 ألف وحدة منفذة بواسطة القطاع الحكومى بنسبة 73% والمنفذة بواسطة القطاع العام، الأعمال العام 134.1 ألف وحدة بنسبة 27 % من اجمالى القطاعين .