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مستشفى الأهلي – مروان محسن يبدأ برنامجه التأهيلي بعد العودة من ألمانيا

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مستشفى الأهلي – مروان محسن يبدأ برنامجه التأهيلي بعد العودة من ألمانيا مستشفى الأهلي – مروان محسن يبدأ برنامجه التأهيلي بعد العودة من ألمانيا

عاد مروان محسن مهاجم الأهلي صباح الأحد إلى فريقه عقب رجوعه من ألمانيا مساء السبت بعدما خضع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على إصابته في الحوض.

وكان أحمد حجازي ومروان محسن قد سافرا إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات للاطمئنان على مدى إصابتيهما وإمكانية علاجها. (طالع التفاصيل)

ويبدأ مروان تنفيذ برنامجا تأهيليا حضر به من ألمانيا للتعافي من الإصابة التي منعته من التواجد مع المارد الأحمر في افتتاحية الدوري المصري ضد الإسماعيلي.

وفاز الأهلي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري سجله عبد الله السعيد من ركلة جزاء في مرمى الدراويش.

ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري يوم الخميس.

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