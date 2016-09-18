البدري يؤخر تدريب الأهلي لقص عشب التتش.. ومحاضرة فنية للاعبين

تأخر موعد انطلاق مران الأهلي صباح اليوم الأحد بسبب طلب حسام البدري مدرب الفريق بقص وتنسيق أرضية ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الأهلي قد قرر ألا يرتاح عقب الفوز على الإسماعيلي في أولى مواجهاته بالدوري المصري وقرر خوض التدريبات يوم الأحد صباحا. (طالع التفاصيل)

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد من ركلة جزاء في افتتاحية الدوري المصري الممتاز يوم السبت.

واستمرت عملية تقليم عشب ملعب التتش ما يقرب من ساعة كاملة بناء على طلب البدري الذي تمسك بضرورة تجهيز الملعب بشكل معين للحفاظ على سلامة اللاعبين قبل انطلاق التدريبات.

وحرص البدري على إلقاء محاضرة على لاعبيه لمدة 5 دقائق قبل انطلاق التدريبات.

وعلى هامش تدريبات المارد الأحمر قام عمرو السولية بتأدية جلسة علاجية في صالة الجيم، إذ أنه اشتكى خلال مواجهة الإسماعيلي من آلام في السمانة.

كما أدى أحمد حجازي مدافع الفريق فقرات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل في الأهلي عقب عودة المدافع الدولي المصري من ألمانيا للخضوع لفحوصات من أجل الاطمئنان على سلامته.

وخضع اللاعبين الأساسيين لجلسات استشفاء عقب مشاركتهم في مواجهة الإسماعيلي مساء السبت.

ويخوض الأهلي مباراته الثانية بالدوري المصري يوم الخميس ضد المقاولون العرب على استاد السلام.