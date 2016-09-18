تقرير #في_الدوري – الشرقية.. الصاعد حديثا ' صاحب الخبرات ' والبقاء هو الهدف

بعد غياب 16 عاما عاد الشرقية، والأمل ألا تغيب شمس الدوري عن بلاد الخيول مرة أخرى.

للمرة الأولى منذ بداية الألفية الجديدة، يعود نادي الشرقية للتواجد بين كبار الدوري الممتاز.

يقدم FilGoal.com سلسلة من التقارير لتقديم الـ18 فريق المشاركون في الدوري هذا الموسم تحت سلسلة #في_الدوري.

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نادي الشرقية خسر أولى مبارياته في الدوري أمام سموحة بهدفين مقابل هدف، لكن الأداء كان مبشرا بفريق جيد لن يكون صيدا سهلا.

الموسم الماضي

تأهل الشرقية للدوري الممتاز بعدما تصدر المجموعة الرابعة، وفي المباراة الفاصلة لعب أمام الترسانة ليفوز بركلات الترجيح.

التأهل هو الأول للشرقية منذ بداية الألفية، ورغم الإنجاز الكبير الذي حققته تلك المجموعة، إلا أنهم لم يحافظوا إلا على 6 لاعبين فقط من قائمته واستقدموا 20 لاعبا جديدا.

الصفقات

أتم الشرقية 20 صفقة جديدة تحضيرا لبداية الموسم، ولعل أبرز الجدد معتصم سالم وشريف علاء في الدفاع.

أيمن سعيد وحسام حسن وعفروتو وأيمن عبد العزيز في الوسط

ومحمد شعراوي وكينيث في الهجوم.

طارق يحيى المدير الفني للفريق قال في تصريحات لـ FilGoal.com: "خبرات اللاعبين هي التي ساعدتنا على الصمود أمام سموحة".

وأضاف "توليت المهمة قبل 20 يوما فقط، وفي مثل هذا التوقيت يفترض أن أخوض أول مباراة ودية وليس أول لقاء رسمي".

طارق يحيى أتبع "أضعنا بعض الفرص التي كانت كفيلة لتغيير النتيجة، لكن لولا خبرات لاعبينا لكان بالإمكان أن نظهر مثل النصر للتعدين في مباراتهم أمام إنبي".

الموسم المقبل

سيكون البقاء هو الهدف الأساسي لنادي الشرقية في الموسم المقبل. الفريق دعم نفسه بعديد من اللاعبين أصحاب الخبرات العالية في الدوري الممتاز، ستساعدهم على تجاوز مرحلة الرهبة في البداية.

المدرب

طارق يحيى الذي قاد طلائع الجيش لتجنب الهبوط في الموسم الماضي، هو نفسه مدرب الشرقية في الموسم الحالي.

نجم الزمالك السابقة له تجارب تدريبية ناجحة مع الفرق الصاعدة، ممثلة في تجربته مع فريقي الإنتاج الحربي ومصر للمقاصة.

ويمتاز طارق يحيى باللعب الممتع هجوميا والمنظم دفاعيا خلال كل ولاياته التدريبية السابقة.

ملعب الفريق

يخوض نادي الشرقية مبارياته هذا الموسم على ملعب المحافظة، إلا أن مباراته الأولى التي خسرها أمام سموحة بهدفين مقابل هدف، أقيمت على ملعب بنها بسبب عدم اكتمال أعمال التجديدات التي يشهدها ملعب الشرقية.

توقع FilGoal

سينجح الشرقية في تفادي الهبوط للدرجة الأدنى