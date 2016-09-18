مران الأهلي - فقرات تدريبية على الانفرادات.. وإصابة خفيفة لصالح جمعة

حرص حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على عمل تدريبات استشفائية للاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة الفريق أمام الإسماعيلي.

الأهلي فاز على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شئ، في افتتاح مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

حسام البدري خصص بعض التدريبات الاستشفائية للاعبين الأساسيين، فيما أقام تمرينات خاصة على التعامل مع الانفرادات في مواجهة المرمى لباقي اللاعبين.

وشهد المران تعرض صالح جمعة متوسط ميدان الفريق لإصابة خفيفة، استلزمت دخول الجهاز الطبي للفريق.

وبعد تعامل الجهاز الطبي مع إصابة صالح جمعة، قام اللاعب واستكمل المران بشكل طبيعي.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري على استاد السلام.