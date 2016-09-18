الأوقاف: توزيع 66 ألف كيلو لحوم بمشروع صكوك الأضاحي

أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم مشروع صكوك الأضاحي بالأوقاف، بلغ في أول يومين من التوزيع 42 ألف كيلوجرام بمحافظات القليوبية والمنوفية والقاهرة والجيزة، إضافة إلى 24 ألف كيلوجرام تم توزيعها اليوم الأحد بمحافظتي الفيوم وبني سويف بواقع 12 ألف بكل محافظة منهما.

وأكد الوزير في تصريح له الاحد على ضرورة الإسراع في توصيل الصدقات إلى المستحقين, قائلا إنه لا يجوز حبسها عنهم أو تأخير وصولها إليهم ما لم تكن مشروطة أو موقوفة على مجموعة بعينها وطالما قد خرجت من ذمة المتصدق.

وأوضح أن الصدقات إن كانت أوسع من الحاجات الآنية لجميع الفقراء، فيجوز حينئذ توزيعها عليهم على مراحل زمنية بما يكفي احتياجاتهم، لكن ما دام عدد المحتاجين أوسع من الصدقات وجب الإسراع بإيصالها إليهم وإدخال الفرحة عليهم باحترام وإنسانية, باعتبار ذلك حقا لهم على المجتمع دون من أو أذى أو تعنت أو اعتساف.