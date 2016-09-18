تأجيل دعوى خُلع «زينة» من «عز» لـ 25 سبتمبر الجاري

قررت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم الأحد، تأجيل نظر رابع جلسات الدعوى القضائية التي أقامتها الفنانة زينة لتطليقها من الفنان أحمد عز، طلقةً بائنة للخلع منه، لجلسة 25 سبتمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لعرض الصلح، وحضور المدعية بشخصها للتنازل عن كافة حقوقها المادية والشرعية، حسبما أفاد مراسلنا.

يُذكر أن معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب يحمل رقم 832 لسنة 2016، وطالب فيه بتطليق موكلته وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ”زينة”، من الفنان أحمد عز طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية.