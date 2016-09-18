مقتل نحو 30 عنصرا من “داعش” في قصف للمقاتلات الروسية

قتلت المقاتلات الروسية أكثر من 30 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي, لتسهل بذلك الطرق لقوات النظام لاستعادة السيطرة على مواقع خسرتها في جبل الثردة في دير الزور، كما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأوضح المرصد أن عدد عناصر التنظيم الارهابي الذين قتلوا ارتفع الى 30 عنصرا , بالإضافة لإصابة عشرات آخرين بجراح, نتيجة الغارات التي تبعت الضربات الجوية للتحالف الدولي, والتي نفذتها الطائرات الروسية مستهدفة مواقع تنظيم داعش وتمركزاته بعد سيطرته على كامل جبل الثردة عقب الضربات الجوية للتحالف.

وأشار إلى أن قوات النظام تمكنت بتغطية من الطائرات الروسية, من استعادة السيطرة على مواقع خسرتها في جبل الثردة, عقب قصف مكثف واشتباكات عنيفة مع التنظيم.

أ ش أ