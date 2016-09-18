صدق الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2017 والتي سيتم استقبالها اعتبارا من 2016/9/24.

وأوضح مدير إدارة التجنيد اللواء محيى الدين عبدالعليم فى مؤتمر صحفى اليوم الاحد، ان الفئات والتخصصات المطلوبة، بالنسبة المؤهلات العليا مواليد من 7/1 حتي 31 / 12 من جميع السنوات حتي عام 1996 من خريجي جميع الكليات أو المعاهد العليا بشقيها الحكومي الخاص والحاصلين علي مؤهلهم الدراسي (المعتمدة نتيجتهم) خلال الفترة من أول فبراير2016 حتي اخر يوليو2016 ، وخريجي كليات الطب (البشري/الاسنان/العلاج الطبيعي/الطب البيطري/التمريض) الذين انهوا سنة الامتياز/ترة التدريب من اول فبراير2016 حتي اخر يوليو2016 والمتخلفين من سنوات سابقة،

وسيتم استقبال الشباب بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 20 / 10 / 2016 وسيتم التسجيل واجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 1 / 11 / 2016 حتى 20 / 11 / 2016.

وبالنسبة بالنسبة للمؤهلات المتوسطة، فالمطلوب مواليد اشهر يناير/فبراير/مارس) عام 96 وما قبلها وعام 97 خريجي العام الدراسي 2015 / 2016 وايضا المتخلفين من سنوات سابقة وذلك اعتبارا من 24 / 9 / 2016، وسيتم التسجيل والكشف الطبي من 8 / 10 / 2016 حتي 31 / 10 / 2016 .

وثالثا بالنسبة للمؤهلات فوق المتوسطة مطلوب مواليد من /1 7 حتي 31 / 12 من جميع السنوات حتي عام 96 وايضا الحاصلون علي مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من اول فبراير 2016 حتي اخر يوليو 2016 وايضا المتخلفين من سنوات سابقة وسيتم استقبال الشباب اعتبارا من 10 / 11 / 2016 وسيتم التسجيل والكشف الطبي من 21 / 11 / 2016 حتي 24 / 11 / 2016.

ورابعا غير ذوي المؤهلات فالمواليد المطلوبة مواليد شهر (يناير/فبراير/مارس ) من عام 97 والمتخلفين من سنوات سابقة وذلك اعتبارا من 17 / 11 / 2016، وسيتم التسجيل والكشف الطبي اعتبارا من 26 / 11 / 2016 حتى 8 / 12 / 2016.

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة تتضمن بطاقة الرقم القومي وبطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند ) واصل شهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها وصحيفة الحالة الجنائية وفيش الصمات (1جند ) من مندوب التجنيد بالقسم او المركز، وفصيلة الدم واصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات ، بالاضافة الي شهادة الامتياز / التدريب لخريجي كليات الطب البشري والاسنان والعلاج الطبيعي والطب البيطري والتمريض و قسيمة الزواج للمتزوجين ورخصة القيادة للحاصلين عليها، وخطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه و قرار التعيين بالنسبة للمعيدين والمدرسين والاطباء المقيمين.

أ ش أ