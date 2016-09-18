رئيس وزراء الهند: الهجوم على معسكر للجيش في كشمير “جبان وإرهابي”

أدان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأحد بشدة الهجوم الذي شنه مسلحون على معسكر رئيسي تابع للجيش في إقليم “كشمير” وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من الجنود.

ووصف مودي – حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) – الهجوم ب”الجبان والإرهابي”، كما أعرب عن تعازيه لأهالي الجنود الضحايا.

وتعهد مودي – في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” – بتعقب المسئولين عن هذا الهجوم الذي وقع ببلدة “أوري” ومعاقبتهم.

وكان الجيش الهندي قد أعلن مقتل 17 من جنوده و4 متمردين في هجوم استهدف معسكرا رئيسيا تابعا للجيش في إقليم “كشمير”.

أ ش أ