مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون يهود اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وبمجموعات صغيرة ومتتالية، وسط حماية وحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن “المجموعات المقتحمة للأقصى تقدمها عدد من كبار رجال الدين “ربانيم”, الذين تولوا تقديم روايات مزورة حول أسطورة وخرافة الهيكل المزعوم مكان المسجد المبارك.

ومن ناحية أخرى, أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شاب فلسطيني عند مدخل مستوطنة “إفرات” جنوب بيت لحم, بزعم محاولته الطعن.

أ ش أ