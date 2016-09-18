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بالفيديو - ميليك يقود نابولي لفوز جديد على سامبدوريا.. والارتقاء للصدارة مؤقتا

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بالفيديو - ميليك يقود نابولي لفوز جديد على سامبدوريا.. والارتقاء للصدارة مؤقتا بالفيديو - ميليك يقود نابولي لفوز جديد على سامبدوريا.. والارتقاء للصدارة مؤقتا

(إفي): ارتقى نابولي لصدارة ترتيب "السيري آ" مؤقتا بعدما تغلب على ضيفه بولونيا بثلاثة أهداف مقابل واحد مساء السبت على ملعب "سان باولو" في إطار الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

أنهى "الآتزوري" الشوط الأول متقدما في النتيجة بالهدف الذي أحرزه الإسباني خوسيه ماريا كاييخون في الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني، عادل الضيوف النتيجة في الدقيقة 56 بأقدام سيموني فيردي، قبل أن يضع البديل البولندي أركاديوش ميليك نابولي في المقدمة من جديد في الدقيقة 67.

وعاد نفس اللاعب لزيارة شباك الضيوف مجددا في الدقيقة 78.

يذكر أن بولونيا لعب منقوصا قبل النهاية بتسع دقائق بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه السويدي إيميل كرافث.

وجاء هدف الافتتاح لنابولي إثر تمريرة بينية عرضية رائعة من لورينزو إنسيني قابلها كاييخون براسه في شباك بولونيا ليرفع رصيده من الأهداف لخمسة يحتل بها صدارة الهدافين.

واستطاع الضيوف أن يعادلوا الكفة بتسديدة صاروخية أطلقها فيردي لم يرها أحد إلا وهي تستقر في شباك الإسباني بيبي رينا.

وبعد نزوله لأرض الملعب بست دقائق، وضع ميليك بصمته سريعا بهدف التقدم بعدما استلم تمريرة رائعة من القائد ماريك هامسيك داخل المنطقة ليضع الكرة بمهارة من فوق حارس الضيوف داخل الشباك.

وواصل ميليك هوايته في هز الشباك بالهدف الثاني له والثالث لفريقه بتسديدة قوية من خارج المنطقة فشل حارس الضيوف في إبعادها، ليرفع بذلك المهاجم الدولي رصيده لأربعة أهداف يأتي بها في المركز الثاني.

وبهذه النتيجة يرتقي فريق الجنوب الإيطالي لصدارة الترتيب مؤقتا بعدما رفع رصيده لعشر نقاط، وبفارق نقطة أمام يوفنتوس الذي سيدخل اختبارا صعبا غدا عندما يحل ضيفا على ملعب "جوزيبي مياتزا" معقل إنتر ميلانو.

في المقابل، تكبد بولونيا هزيمته الثانية هذا الموسم، مقابل انتصارين، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط يستقر بها في المركز التاسع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

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فيديو اليوم السابع

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