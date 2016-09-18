أب يخنق إبنته بمساعدة شقيقها بعد هروبها من منزلها

قتل أب بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، إبنته بمساعدة شقيقها خنقاً لشكة في سلوكها عقب تركها منزل الزوجية بحي الوراق بالقاهرة، وهروبها مع أحد جيرانها.

وتلقي اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائي يفيد، بوصول عائشة، ع ،ع 23 عامًا، ربة منزل جثة هامدة لمستشفي إهناسيا المركزي.

وأشارت التحريات الأولية التي قام بها الرائد محمود الشريف، رئيس مباحث مركز شرطة إهناسيا وعدد من معاونية، أن والد الفتاة ويدعى علي ،ع ر 35 عامًا، فلاح مقيم قرية منشأة الحاج دائرة المركز أقدم علي قتلها خنقاُ بمساعدة نجلة إسلام البالغ من العمر 32 عامًا.

تحرر محضر بالواقعة وتمكنت قوات الشرطة، من إلقاء القبض علي المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.