أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أب يخنق إبنته بمساعدة شقيقها بعد هروبها من منزلها

Google+ Print
أب يخنق إبنته بمساعدة شقيقها بعد هروبها من منزلها أب يخنق إبنته بمساعدة شقيقها بعد هروبها من منزلها

ارشيفية

قتل أب بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، إبنته بمساعدة شقيقها خنقاً لشكة في سلوكها عقب تركها منزل الزوجية بحي الوراق بالقاهرة، وهروبها مع أحد جيرانها.

وتلقي اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائي يفيد، بوصول عائشة، ع ،ع 23 عامًا، ربة منزل جثة هامدة لمستشفي إهناسيا المركزي.

وأشارت التحريات الأولية التي قام بها الرائد محمود الشريف، رئيس مباحث مركز شرطة إهناسيا وعدد من معاونية، أن والد الفتاة ويدعى علي ،ع ر 35 عامًا، فلاح مقيم قرية منشأة الحاج دائرة المركز أقدم علي قتلها خنقاُ بمساعدة نجلة إسلام البالغ من العمر 32 عامًا.

تحرر محضر بالواقعة وتمكنت قوات الشرطة، من إلقاء القبض علي المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا